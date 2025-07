Bad Gastein: Renaissance der Sommerfrische

Als ich ankam, wollte ich erst mal wieder weg“, erinnert sich Ronnie Denalane an den Moment, als er aus dem Zug ausstieg, der ihn von Berlin ins Salzburger Land brachte. Es gibt einladendere Orte als den Bahnhofsvorplatz von Bad Gastein. Ronnie aber ist geblieben, wie so viele andere Berliner. Berge statt Berghain? Kaiserschmarrn statt Currywurst? Was macht Bad Gasteins Anziehungskraft aus?