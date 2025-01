Bad Friedrichshall: Tödliche Schüsse: Was war das Motiv des Verdächtigen?

Tödliche Schüsse: Was war das Motiv des Verdächtigen?

4 Motiv des Verdächtigen ist nach den tödlichen Schüssen in einer Firma weiter unklar. Foto: Jason Tschepljakow/onw-images/dpa

Ein 52-Jähriger wird nach einer stundenlangen Flucht von der Polizei festgenommen. Erst soll auf drei Männer geschossen und zwei von ihnen getötet haben. Diese Fragen sind bisher offen.









Bad Friedrichshall - Nach den tödlichen Schüssen in einem Unternehmen im Norden Baden-Württembergs läuft die Suche nach dem Motiv des tatverdächtigen Mannes. Wie ein Sprecher der Polizei in Heilbronn sagte, dauern die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat an. Polizei und Staatsanwaltschaft beabsichtigen, sich im weiteren Tagesverlauf erneut zu dem Fall zu äußern.