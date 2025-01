12 Der mutmaßliche Täter der tödlichen Schüsse in einer Firma in Bad Friedrichshall ist gefasst. Foto: dpa/Fabian Koss

Nach tödlichen Schüssen in einer Firma im Norden Baden-Württembergs ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Er sei am Abend in Seckach festgenommen worden, teilte die Polizei am späten Dienstagabend mit.