Wegen einer Ruhestörung ruft eine Anwohnerin die Polizei. Doch dass der Einsatz so ausartet, hätten die Beamten wohl nicht erwartet.









Ein 35-Jähriger hat in Bad Friedrichshall einen Polizeihund gewürgt und einem Polizisten ins Gesicht geschlagen. In einem beschleunigten Verfahren wurde der Mann am Montag zu sechs Monaten Haft verurteilt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.