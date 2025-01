Kleidung im Wert von 1000 Euro entwendet Ladendetektiv und Passanten stellen Dieb am Alten Friedhof in Freiburg

Ein 22 Jahre alter Mann versuchte am Samstagnachmittag, 4. Januar, kurz vor 17 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Kaiser-Joseph-Straße in Freiburg auf Höhe des Münsterplatzes Kleidung zu entwenden.