2 Der Turnerbund Bad Dürrheim hat starke Volleyballmannschaften, die Zukunft von der Damenteams ist jedoch in Gefahr, da kein Trainer gefunden wird. Foto: Kienzler

Bei den Sportvereinen geht die Angst um, die vor dem Mitgliederschwund, aber vor allem die, keine Trainer zu finden. In der Sitzung des Sportausschusses wurde klar: Es benötigt kreative Lösungen, eventuell durch jemanden der ein Praktikum oder ein Soziales Jahr absolvieren will.

Bad Dürrheim - Trainer werden von so gut wie allen Vereinen gesucht. Nicole Isele bestätigt dies für die Schützen, Jürgen Wenzler hat beim TuS Oberbaldingen seit Jahren keine Kinder- und Jugendleichtathletikmannschaft mehr.

Das Beispiel der Volleyballabteilung des Turnerbundes verdeutlicht es wohl am Besten. Nach dem Tod eines Trainers musst nun – da ein Nachfolger nicht gefunden wurde – eine Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet werden. "Zehn bis zwölf Mädels haben nun keine Heimat mehr", so Andrea Greguric, Vorsitzende des Sportausschusses, aktiv beim Turnerbund und beruflich Geschäftsstellenleiterin des Südbadischen Volleyball-Verbandes, der seinen Sitz in Bad Dürrheim hat. Sie malte das Zukunftsszenario aus: Mit dieser Mannschaft bricht ein Teil der Jugendarbeit weg, sprich auch der nächsten Spielergeneration. Und wenn es so weitergehe, dann werde es bis in rund fünf Jahren keine Volleyball Damenmannschaft mehr in Bad Dürrheim geben.

Somit sind die Zukunftsängste der Vereine nicht nur im Mitgliederschwund begründet – dieser habe sich mit der Coronapandemie verstärkt – sondern auch in den fehlenden Trainer oder vielleicht präziser gesagt, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen sowie kontinuierlich jede Woche seinen Mann oder seine Frau zu stehen – verlässlich und mit viel Einsatz.

Es stellte sich bei der Ausschusssitzung die Frage: "Wie kann man das Problem lösen?" Allein mit Vereinsleben und Gemeinschaft zu werben reicht bei weitem nicht mehr aus. Andrea Greguric brachte einen Gedanken ins Spiel, wie es in Freiburg wie auch Offenburg praktiziert werde. Dort richtete die Stadt eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr ein, die mit angehenden Sportstudenten besetzt werde. Und diese verantworten für mehrere Vereine das Training. Sie kümmern sich nach ihrer Aussage auch um Nachwuchswerbung, gingen an Schulen und ähnliches mehr. Sie sieht eine solche Stelle auch für Bad Dürrheim möglich, entweder von der Stadt finanziert oder auch von den Vereinen mitfinanziert, denn wenn man es durchkalkulieren würde, wäre es für den einzelnen Verein wahrscheinlich nicht einmal teuer, zeigt sie sich überzeugt.

In diesem Zuge kritisierte sie auch die Art der Vergabe der Vereinsförderung durch den Bad Dürrheimer Mineralbrunnen. Für sie sei diese Projektförderung, die es gibt nicht nachhaltig. Auch wünschte sie sich Möglichkeiten der Förderung durch die Bürgerstiftung gelingendes Leben. Hier konnte Maria Bucher, die Ehrenamtsbeauftragte der Stadt, schon antworten. Sie sei in Gesprächen mit dem Vorstand und man habe Bereitschaft signalisiert, hier in der Förderung tätig zu werden. Einig war man sich im Ausschuss, dass dies ein Weg sei.

In der Zusammensetzung des Ausschusses gibt es keine wesentlichen Veränderungen. Andrea Greguric bleibt die Vorsitzende, Nicole Isele ihre Stellvertreterin. Für den FC Hochemmingen wird künftig Jürgen Felsensteiner als Beisitzer im Ausschuss sitzen, er löst Ursula Disch ab.