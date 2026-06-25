Bad Dürrheimer Schüler auf Tour: Spannende Lebensräume in der Kötach zu entdecken

Mit Kescher, Lupengläsern und großer Neugier ausgerüstet, machten sich die Schülerinnen und Schüler der Natur-AG der Ostbaarschule Oberbaldingen auf den Weg zu einem spannenden Forschertag an der Kötach.

Gemeinsam mit Schulleiterin Patrizia Schneider und Klaus Lang, Referent für Kurortentwicklung der Kur und Bäder GmbH, erkundeten die jungen Naturforscher die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt entlang des Gewässers.

Unter dem Motto „Natur pur“ wurde die Kötach für einen Nachmittag zum lebendigen Klassenzimmer. An mehreren Stationen, beim Sportplatz, auf der sogenannten „Insel“ sowie im Bereich der Brücke, gingen die Kinder auf Entdeckungstour. Mit viel Begeisterung wurden kleine Wasserbewohner wie Fliegenlarven gekeschert, sorgfältig beobachtet und bestimmt, bevor sie wieder behutsam in ihren natürlichen Lebensraum zurückgesetzt wurden.

Trinkende Wildbienen und schimmernde Libellen

Doch nicht nur im Wasser gab es viel zu entdecken: Am flachen Ufer konnten trinkende Wildbienen beobachtet werden, während farbenprächtige Libellen über der Wasseroberfläche ihre Kreise zogen. Auch kleine Fische in der Kötach sorgten für spannende Beobachtungen und machten die Vielfalt dieses naturnahen Lebensraums für die Schülerinnen und Schüler unmittelbar erlebbar.

Die Aktion verdeutlichte eindrucksvoll, welchen Wert naturnahe Gewässer für die Umweltbildung und das Naturerlebnis besitzen. Gleichzeitig zeigen solche Projekte, wie die Kur und Bäder gemeinsam mit Schulen und lokalen Partnern das Bewusstsein für die natürlichen Ressourcen und die hohe Lebensqualität in der Region stärken. Da die Zeit für die zahlreichen Entdeckungen kaum ausreichte, wurde bereits eine Fortsetzung ins Auge gefasst.

Weitere Exkursion geplant

Geplant ist eine weitere Exkursion an die Renaturierungsflächen der Kötach im Bereich Sunthausen. Dort bieten flachere Uferzonen und naturnahe Strukturen besonders gute Voraussetzungen, um die heimische Tier- und Pflanzenwelt noch intensiver zu erforschen.

Die Natur-AG ist Teil eines größeren Engagements der Ostbaarschule für nachhaltige Bildung und Naturerfahrung. Gemeinsam mit der Interessengemeinschaft „Grüner Salon“ verfolgt die Schule das Ziel, im Umfeld der Schule weitere Natur- und „Grüne Klassenzimmer“ zu schaffen und das Lernen im Freien auszubauen. Einen wichtigen Impuls für diese Entwicklung setzte bereits ein gemeinsames Treffen im April 2026, an dem Vertreterinnen und Vertreter des Elternbeirats, Lehrkräfte, Eltern, die Stadt Bad Dürrheim sowie die Kur und Bäder beteiligt waren. Gemeinsam arbeiten sie daran, Kindern und Jugendlichen die Natur vor ihrer Haustür näherzubringen und nachhaltige Lernorte für die Zukunft zu gestalten.