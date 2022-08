Ursachensuche für Rückrufaktion dauert an

2 Im Hochsommer wie er momentan herrscht läuft die Produktion beim Bad Dürrheimer Mineralbrunnen auf Hochtouren. Foto: Patrick Seeger/dpa

Am 4. August musste die Bad Dürrheimer Mineralbrunnen GmbH eine Charge Mineralwasser zurückrufen. Inzwischen sind mehrere Labore mit dem Fall beschäftigt.















Bad Dürrheim - Der Mineralbrunnen musste Anfang August eine Charge Bio-Mineralwasser Naturell in der 0,5 Liter PET-Flasche zurückrufen, da manchen Flaschen beim Öffnen ein untypischer Fremdgeruch entwich. Schon vor zwei Wochen, als die Rückrufaktion in die Wege geleitet wurde, ahnte Marketingleiter Michael Neuenhagen, dass sich die Ursachenermittlung als schwierig gestalten werde. Und so kam es nun auch.