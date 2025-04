Bad Dürrheimer Mineralbrunnen: Nachhaltiger Umgang mit Wasser hat Priorität

„Mineralwasser entsteht in einem langen natürlichen Prozess, wenn Regenwasser durch verschiedene Gesteinsschichten fließt, dabei gefiltert und mit wertvollen Mineralstoffen und Spurenelementen angereichert wird. Unsere Verantwortung besteht darin, dieses einzigartige Naturprodukt zu schützen und nachhaltig zu nutzen“, erklärt Geschäftsführer Alexander Ruf von der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen GmbH.

Nachhaltige Wassernutzung für eine sichere Zukunft Bad Dürrheimer entnimmt nicht mehr Mineralwasser aus den Quellen, als auf natürliche Weise neu entsteht. Dadurch ist gewährleistet, dass die Mineralwasservorkommen langfristig erhalten bleiben und der natürliche Wasserkreislauf nicht gestört wird.

Ruf betont: „Wir und die gesamte Branche stehen für verantwortungsbewusstes Wirtschaften. Unsere Quellen werden kontinuierlich überwacht, die Entnahmemengen sind genau geregelt und unterliegen strengen Kontrollen durch die zuständigen Behörden.“

Vielfältige Umweltschutzaktivitäten

Die Maßnahmen zum Schutz des Bad Dürrheimer Mineralwassers sind vielfältig. So engagiert sich Bad Dürrheimer im Umweltschutz und vor allem im Bodenschutz in seiner Heimat. Die aktive Mitarbeit in regionalen Umwelt- und Naturschutzinitiativen wie beispielsweise „Bad Dürrheim blüht auf“ oder dem Umweltzentrum Schwarzwald-Baar-Neckar sind nur zwei Beispiele. Auch das Streuobst-Schätzle, eine Naturschutz-Apfelschorle aus Hochstammobst von regionalen Streuobstwiesen ist ein praktischer Beitrag zum Umwelt- und Artenschutz von Bad Dürrheimer. Im Unternehmen steht die C02 Reduzierung ganz oben auf der Agenda.

Recycling und Wiederverwendung haben absolute Priorität. So sind alle Bad Dürrheimer PET-Flaschen aus 100 Prozent Rezyklat hergestellt. Bad Dürrheimer war hier Wegbereiter in der Branche. Mineralwasser ist von Natur aus ursprünglich rein und darf im Wesentlichen nicht behandelt werden, so die Ausführung des Mineralbrunnens. Es ist das einzige Lebensmittel in Deutschland, das eine amtliche Anerkennung erhält.

Tiefe Gesteinsschichten

Mineralwasser wie Bad Dürrheimer stammt aus tiefen, vor Verunreinigung geschützten Gesteinsschichten und wird direkt am Quellort in Bad Dürrheim abgefüllt. Der Anteil der deutschen Mineralbrunnenbranche an der gesamten Grundwasserentnahmemenge beträgt weniger als 0,6 Prozent, mit denen sie aber rund 25 Prozent des täglichen Flüssigkeitsbedarfs der Bevölkerung decken.

Verantwortung über die Quelle hinaus Bad Dürrheimer engagiert sich nicht nur für den Schutz der eigenen Mineralwasserquelle, sondern auch für den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen insgesamt – der Schutz der Natur steht im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie.

Balance halten

Für Bad Dürrheimer Mineralbrunnen ist der Schutz aller Wasserquellen und -reservoirs – von Gletschern über Grundwasser bis hin zu unserem ursprünglich reinen Mineralwasser aus den geschützten Tiefen des Südschwarzwalds – eine wesentliche Aufgabe. Es ist unsere Verantwortung, die kostbaren Mineralwasserquellen nachhaltig zu bewirtschaften und nur so viel Wasser zu entnehmen, wie natürlich nachfließt. Zum Schutz des Wassers gehört auch der Schutz von Klima und Umwelt durch effektive Maßnahmen. Die Reduktion von CO2-Emissionen im Unternehmen und ein aktives Engagement im Naturschutz, insbesondere im Bodenschutz, sind für Bad Dürrheimer essenziell.