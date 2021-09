1 Das Team im Kaufland Bad Dürrheim freut sich über die Auszeichnung Supermarkt des Jahres. Alle voran Marktleiter Dietmar Grießinger (rechts) und der Auszubildende Tim Gregg, der das Projekt begleitete und vieles dafür organisierte. Foto: Strohmeier

"Ich glaube, ich habe 200 Puls gehabt", erinnert sich Kaufland Marktleiter Dietmar Grießinger an die Preisverleihung. Am 8. September gewann er mit seinem Haus den Preis "Supermarkt des Jahres". Er wird von eine Fachzeitschrift ausgelobt und gilt mindestens als Grammy der Branche.

Bad Dürrheim - Es benötigte einiges an Vorbereitung und Organisation, um an der Ausschreibung teilzunehmen, übernommen hatte dies der Auszubildende Tim Gregg. Angetreten ist man in der Kategorie der Märkte mit über 2500 Quadratmeter, in Bad Dürrheim hat er 6548, es sind 172 Mitarbeiter beschäftigt. Es gab einen Testkauf, bei dem ein unbekannter Testkunde ein bestimmtes Lebensmittel suchte und einige Fragen dazu stellte. Die Mitarbeiterin hat wohl alles bestens beantwortet.

Ein weiteres Kriterium war Wirtschaftlichkeit, oder auch Mitarbeiterführung. Dietmar Grießinger betont, dass er jeden Mitarbeiter mit Name kenne und auch seine Geschichte. Das betonte er auch beim Videodreh, denn der optische Eindruck wurde von einem Kameramann in Bild und Ton festgehalten, der ebenfalls unangemeldet in der Niederlassung auftauchte.

Und auch einiges zu dem Arbeitsklima dokumentierte. Die Hard- und die Softfacts zählten in einem Verhältnis von 70:30. Und ein weiterer Punkt floss in die Bewertung mit ein: Es war das Auftreten des Marktleiters bei seiner Rede vor der Jury. Aber auch das hat Dietmar Grießinger wohl mit Bravour absolviert, sonst wäre am Schluss nicht der erste Preis als Belohnung gestanden. 1995 hatte letztmals ein Kauflandstandort gewonnen, und von dem her zählt der Preis noch einmal mehr für ihn.

Zahlreich saßen die Kollegen während der Preisverleihung in der Zeche Zollverein in Essen zu Hause vor den Bildschirmen und folgten dem Livestream. Bis spät in die Nacht kamen die Glückwünsche und Nachrichten auf seinem Mobilphone an.