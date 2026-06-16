Bad Dürrheimer Forst: Positive Bilanz aus dem Stadtwald

Bürgermeister Jonathan Berggötz und Revierförster Matthias Berger blicken bei Waldbegehung positiv auf die Entwicklung des vielseitigen Reviers.
Bad Dürrheim. Den Stadtwald von seiner besten Seite erleben – das durften 13 Mitglieder des Gemeinderats bei einer Waldbegehung mit Bürgermeister Jonathan Berggötz und Revierförster Matthias Berger. Dabei machte Matthias Berger gleich zu Beginn deutlich: „Diesmal soll es nicht um Biber, Käfer oder Sturmschäden gehen, sondern um die ‚Sahneseite‘ unseres Stadtwaldes.“