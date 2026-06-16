Bad Dürrheimer Forst: Positive Bilanz aus dem Stadtwald

Bad Dürrheim. Den Stadtwald von seiner besten Seite erleben – das durften 13 Mitglieder des Gemeinderats bei einer Waldbegehung mit Bürgermeister Jonathan Berggötz und Revierförster Matthias Berger. Dabei machte Matthias Berger gleich zu Beginn deutlich: „Diesmal soll es nicht um Biber, Käfer oder Sturmschäden gehen, sondern um die ‚Sahneseite‘ unseres Stadtwaldes.“

Im Wittmannstal hieß es für die Teilnehmer: mitten hinein in vier unterschiedlich alte Bestände, anhand derer der Förster den komplexen Prozess der Waldverjüngung, also des gezielten Heranwachsens des nächsten Baumbestandes, erklärte. Am ersten Punkt der Begehung ging der Blick für alle zunächst nach oben, hoch auf das gedrängte Kronendach eines 50-jährigen Bestandes.

Dachte man früher bei einem Bestand im „mittleren Baumalter“ noch nicht an Verjüngung, müsse man hier jetzt erste Maßnahmen ergreifen: „Das Kronendach zu verjüngen ist bei dieser Dichte nicht einfach ein ökonomischer Eingriff, sondern sichert die Stabilität des Bestandes.“ Das Ziel dabei: die Entwicklung von der Dominanz der Fichte hin zu einem tannendominierten Mischwald. Die Tanne verträgt längere Trockenzeiten besser als viele andere Baumarten.

Komplexität der Verjüngung

Hier zeigte sich die Komplexität der Verjüngung: Kommt durch das ausgedünnte Kronendach zu viel Licht auf den Waldboden, sorgt das für perfekte Bedingungen für Läuse, die die Tannen befallen und schwächen könnten. „Bei der Lichtsteuerung ist für uns immer Fingerspitzengefühl gefragt“, erklärte Berger das empfindliche Gleichgewicht.

Harter Konkurrenzkampf

Nur ein paar Schritte entfernt zeigte das zweite Waldbild der Tour einen rund 20 Jahre älteren Bestand mit ausgedünntem Kronendach. Hier gab es, den Blick auf den Boden gerichtet, einen Einblick in den harten Konkurrenzkampf der noch ganz jungen Tannen und Fichten: Die junge Tanne benötigt im Vergleich zur Fichte weniger Licht und kann im Schatten einen für die spätere Entwicklung wichtigen Wachstumsvorsprung erreichen. Doch der Verbiss durch Rehwild kann die Tannen zurückwerfen: „Unsere großflächige Verjüngung kann nur Früchte tragen, wenn die Jäger parallel die Anzahl an Rehwild verringern.“

Was für Tierfreunde erst einmal traurig klingt, sei für die Waldverjüngung unerlässlich, und nur so könne laut Berger der Wildbestand später überhaupt vom Fortbestand des Waldes profitieren: „Die Jagd entscheidet zu 90 Prozent darüber, wie sich der Wald verjüngt.“

Paradebeispiel gezeigt

Das dritte Waldbild zeigte schließlich ein Paradebeispiel für das Voranschreiten der Verjüngung, das der Vorarbeit des langjährigen Försters Ewald Weber zu verdanken ist. Fast ausschließlich Tannen machen hier den Folgebestand aus, der noch circa zehn Jahre im Unterstand gedeihen darf und die Gefahr für Wildverbiss bereits hinter sich gelassen hat. Ganz aufatmen könne man jedoch noch nicht. Auch in diesem Stadium müsse man im Auge behalten, dass nicht zu viel Licht durch die Kronen kommt.

Noch einmal 20 Jahre weiter im Prozess zeigte sich der vierte Punkt der Waldbegehung: Von dem 110 bis 120 Jahre alten Altholz steht kaum noch etwas. Eindrucksvoll zu sehen war an diesem Punkt, wie der Folgebestand den Altbestand fließend ablöst. Der letzte Punkt der Tour führte die Gruppe schließlich in das Waldgebiet nahe dem Schützenhaus, wo Matthias Berger aufzeigte, wie ein 150-jähriger Bestand aussehen kann, bei dem die Verjüngung nicht rechtzeitig eingeleitet wurde: „An diesem Punkt ist das Holz extrem rotfaul und verliert mit jedem Jahr, das es wächst, an Wert. Am Waldboden sieht man, dass nichts nachkommt.“ Hinzu komme auch die Umsturzgefahr, weshalb kein Weg daran vorbeiführe, das Altholz zu räumen und neu zu pflanzen.

Auf gutem Weg

Am Ende war Bergers Bilanz dennoch: „Der Gesamtwald ist auf einem sehr guten Weg.“ Auch bei den Fragen nach zunehmender Trockenheit, Waldbrandgefahr und dem Borkenkäfer zeigte sich der Förster für dieses Jahr insgesamt entspannt. Bürgermeister Jonathan Berggötz freute sich über dieses Resümee: „Wir haben einen Förster, der es schafft, uns die Augen für Entwicklungen zu öffnen, die uns sonst verborgen bleiben würden, und uns ein Wissen in beeindruckender Tiefe vermittelt.“