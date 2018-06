Bad Dürrheim. Die Narrenzunft feiert am Samstag, 16. und Sonntag, 17. Juni, zwei Jubiläen auf dem Rathausplatz. Sowohl der Fanfarenuzug der Narrenzunft als auch die Johlis feiern ihr 50-jähriges Bestehen. Beginn ist am Samstag um 15 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr.