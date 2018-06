Bad-Dürrheim Zurückkommen ist Zeichen für versagen

Togo ist ein kleiner heterogener Staat, eine Diktatur, mit acht Millionen Einwohnern in Westafrika. Hauptstadt und Regierungssitz ist Lomé. Die Hälfte der Bevölkerung lebt in extremer Armut. Zwei Drittel der Bevölkerung arbeiten in der Landwirtschaft. Die beruflichen und ökonomischen Perspektiven sind schlecht. Die staatlichen Stellen sind in der Regel korrupt. Obwohl die Frauen die Landwirtschaft und den Handel betreiben ist ihr Status sehr niedrig.

Die Bundesregierung leistete im Jahr 2017 rund 37 Millionen an Entwicklungshilfe. Gesehen werden Anzeichen von Demokratisierung und gesellschaftlicher Öffnung. Strategien im Bereich Landwirtschaft, Alphabetisierung von Frauen und Verbesserungen im Bereich Tourismus sollen das Land vorwärtsbringen.

Heide Mutschler besuchte unter anderem die Organisation "Vision Solitaire" was bedeutet: "Migration ist etwas Positives". Dort wird Beratungsarbeit für Migration geleistet, erklärt sie ihren Zuhörern. Dabei wird davon ausgegangen, dass Migranten Geld zu ihren Familie senden. Jedoch: Erfolglose Rückkehrer können nicht in ihre Familie oder ihren Clan zurück, da sie zu Hause als Versager gelten. In dem Land gibt es nur wenige Krankenhäuser, eine Infrastruktur ist nicht vorhanden oder sie ist sehr schlecht. Auch um Industrie und Handwerk ist es nicht gut bestellt. Der Handel ist durchsetzt mit chinesischer Billigware.