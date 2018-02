Bad-Dürrheim Zunftmeister zieht positive Bilanz

In "Diere" habe man es wieder hinbekommen und könne zufrieden auf nun eben vergangene tolle Tage schauen, das war die Kernbotschaft eines Abends, welcher keineswegs immer plakativ und von Schulterklopfern geprägt sein muss – schließlich ist man auch zur Selbstkritik fähig.

Kritisches gibt es zur Fastnacht 2018 tatsächlich kaum anzumerken. Müller freut sich über die Solidarität innerhalb der eigenen Reihen und vernahm einen diesmal "sehr gelungenen Zunft- und einen proppenvollen Kinderball": "Die Kinder kamen wirklich sehr zahlreich, das freut mich ganz besonders. Wir veranstalten den Ball übrigens nicht, um einige Biere oder Weinschorle mehr zu verkaufen. Es geht um die Kinder, schlicht und ergreifend!"

Dank kam beim Heringsessen allen "Machern" der Fasnet zu, die fünfte Jahreszeit müsse man sich schließlich alljährlich auch erarbeiten. "Ohne unsere ehrenamtlichen Arbeiter wäre die Fastnacht für uns nicht finanzierbar, das muss man einfach wissen. Auch auf den kommunalen Bauhof war erneut Verlass. Früh waren die Leute da, gleich nach dem großen Umzug wurde wieder klar Schiff gemacht, das ist keinesfalls in allen Städten so", weiß Müller. Über den Tellerrand will man in Dürrheim weiterhin blicken, die Bande mit Weigheim beispielsweise sei wertvoll. Zur Fasnetbilanz freute man sich über das wieder stärker zutage getretene Engagement der Ladengeschäfte, den närrisch dekorierten Schaufenstern habe man in den vergangenen Jahren doch etwas zu wenig Augenmerk zukommen lassen. "Das klappt jetzt wieder, folglich können wir im Jahr der olympischen Winterspiele auch Edelmetall ausgeben", so Müller.