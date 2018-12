Bad-Dürrheim Zum Abschied weiße Rosen und ein Gedicht

Mit jeweils einem persönlichen Gedicht überreichte er Johanna Moser fünf weiße Rosen. "Frau Moser hat immer ein offenes Ohr für Kinder, Eltern und Mitarbeiter", bestätigte Melanie Bächle von der katholischen Verrechnungsstelle, zuständig für die Kindergärten. Auf diesen Tag des Abschiedes hätten alle Betroffenen mit einem lachenden und weinenden Auge geschaut. Sie selbst hatte die zu Verabschiedende viele Jahre schon in Brigachtal als Leiterin begleitet. Für Neuerungen sei sie immer offen gewesen und habe sich nie aus der Ruhe bringen lassen. "Es gibt für alles eine Zeit und heute ist es die Zeit des Dankes und des Abschiednehmens", sagte Bernd Pantenburg, Caritas-Fachberater vom Fachverband für Kindergärten Schwarzwald-Baar-Kreis. Bei allem Neuen und den Veränderungen im pädagogischen Konzept habe die langjährige Leiterin den Kindern stets den Grundstein für ein gelingendes Leben gelegt.

Den Dankesworten schloss sich Bürgermeister Walter Klumpp an. In der heutigen Zeit sei es sehr wichtig, Kinder richtig zu erziehen. Frau Moser sei es immer gelungen, die Einrichtung den Eltern und den Kindern erfolgreich anzubieten. "Davor ziehe ich meinen Hut", hob Klumpp hervor. Die Kita wurde in den vergangenen Jahren stets erweitert und die Stadt sei sehr dankbar, dass die katholische Kirchengemeinde als Betreiber dahinter stand.

Dass die Kita in den Sommerferien eine Betreuung anbot, sei nicht selbstverständlich, auch dafür dankte Klumpp und wünschte der künftigen Rentnerin alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. Im Namen aller Eltern dankten vier Mütter aus dem Elternbeirat mit Abschiedsgeschenken. Mit fröhlichen Liedern und vielen Präsenten aus einem riesigen Karton, aus dem Kita-Mitarbeiterin Angelika Frings herauskletterte, wurde Johanna Moser überrascht. Ihr selbst fiel es schwer, Worte zu finden. Sehr bewegt und mit Tränen in den Augen sagte sie: "Bleibt so, wie ihr seid. Ihr seid, ein tolles Team."