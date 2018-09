Bad-Dürrheim Zukunft gemeinsam gestalten

An der Auftaktveranstaltung am Dienstag, 25. September wird der Gesamtprozess sowie dessen Ziele und die Kernthemen der drei Initiativkreise vorgestellt. In den Initiativkreisen, welche von professionellen Moderatorinnen begleitet werden, sollen den Themen entsprechende Ideen entstehen. Die einzelnen Initiativkreise treffen sich an zwei Abenden, ein Mal im Oktober und ein Mal im November, bevor am 5. Dezember bereits die Übergabe der Projektideen an Bürgermeister Klumpp sowie den Gemeinderat stattfindet. Ziel ist es, gemeinsam Projektideen entstehen zu lassen, die die Entwicklung Bad Dürrheims positiv beeinflussen. Deshalb sollen umsetzbare Ideen eingebracht, gemeinsam Prioritäten gesetzt und Meilensteine gefunden werden, woran man den Stand der Umsetzung messen kann.

Christoph Lauer Sachgebietsleiter Bürgerschaftliches Engagement betont: es sind alle sind eingeladen in diesem Prozess von Anfang an dabei zu sein, sich einzubringen und die eigenen Ideen gemeinsam mit anderen Bürgern verwirklichen zu können. Jeder kann an der Auftaktveranstaltung unverbindlich teilnehmen und dann je Interesse an einem oder mehreren Initiativkreisen mitwirken. "Wir freuen uns über jede Beteiligung am Prozess und bei Interesse auch darüber hinaus an der Umsetzung der Ideen."