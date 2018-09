Bad-Dürrheim Zu spät reagiert – 5000 Euro Sachschaden

Bad Dürrheim. Von der großen Ampelkreuzung B 27/33 kommend, in Richtung Schwenningen, war ein 45-Jähriger mit seinem Skoda gegen 16 Uhr unterwegs. Auf Höhe des Gewerbegebietes musste er an einer rote Ampel anhalten. Eine in gleicher Richtung fahrende 56-jährige Frau reagierte zu spät und prallte mit ihrem BMW in das Heck des Skodas. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.