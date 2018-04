Bad Dürrheim-Unterbaldingen. Der Gesangverein 1906 Unterbaldingen lädt am Sonntag, 29. April, ab 18 Uhr in der St.Gallus Kirche zu einem Kirchenkonzert. Als Konzertpartner konnten man den Kirchenchor aus Dormettingen gewinnen. Der rund 40 Personen starke Chor steht unter der Leitung der ehemaligen Dirigentin Stefanie Egge. Neben modernen Gospels wie Africa, und Angels von Oliver Gies wird die Missa 4 you von Tjork Baumann vorgetragen. Der Gesangverein Unterbaldingen wird neben Missa Breve no.7 aux chapelles von Charles Gounod drei weitere bekannte geistliche Lieder zu Gehör bringen.