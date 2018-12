Bad Dürrheim. Die Filme­nacht der katholischen Jugendgemeinde fand kürzlich statt. 16 Kinder zwischen acht und fünfzehn Jahren machten sich zusammen mit ihren Leitern, nach einigen witzigen Spielen, auf zu einer Fackelwanderung. Gemeinsam liefen sie über den Tennisplatz zum Antonihof und über die Brücke am Friedhof zurück zum Gesellenhaus. Dort warteten leckere Wienerle auf alle und es ging schließlich gestärkt mit dem ersten Film los. Nach einem weiteren Film war Bettruhe dann doch angesagt. Am nächsten Morgen gab es noch ein gemeinsames Frühstück, wobei sich einige der Jungen und Mädchen ihre müden Augen rieben. Insgesamt war es eine ganz tolle Zeit und die Leiterrunde würde sich sehr freuen, wenn auch die nächsten Aktionen im neuen Jahr mit so motivierten Kindern stattfinden.