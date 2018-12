Bad Dürrheim. Das Regionen­theater aus dem schwarzen Wald hat ein neues Kinderstück im Repertoire. Am 6. Dezember wird nun zum ersten Mal das Stück Zottelkralle nach dem Kinderbuchklassiker von Cornelia Funke, im Haus des Gastes aufgeführt. Kalli wünscht sich sehnlich ein Monster. Einen Hamster oder einen Hund, das hat ja jedes Kind. Aber ein schneckenhaftes Monster, das wäre was! Glücklicherweise beschließt zur gleichen Zeit das Erdmonster Zottelkralle bei Kalli einzuziehen. Die nacktschneckigen Menschen sind zwar etwas seltsam, findet Zottelkralle – aber Kallis Mutter spielt so wunderbar Klavier und überhaupt haben sie schaurig-tolle Sachen wie Seife und Eisschränke mit Torten drin. Kallis Mutter ist natürlich wenig begeistert von dem gefräßigen und stinkenden Zottelkralle. Doch als der sich ans Klavier setzt, schmilzt sie dahin. Beginn ist um 16 Uhr, Einlass um 15.45 Uhr. Karten sind im Vorverkauf im Haus des Gastes, Telefon 07726/66 62 66, unter www.badduerrheim.de.