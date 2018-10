Bad Dürrheim-Unterbaldingen. Ein Gottesdienst der Seelsorgeeinheit zur Feier des Patroziniums in Unterbaldingen findet am Sonntag, 21. Oktober, statt. An diesem Tag gibt es in den anderen Kirchen keinen Gottesdienst. Es wird dafür am Samstag, 20 Oktober, jeweils um 19 Uhr in Bad Dürrheim, Hochemmingen und Sunthausen eine Vorabendmesse gefeiert. Für diejenigen, die am Sonntag ein Busshuttle benötigen ist die Abfahrt um 9.30 Uhr am Pfarrsaal in Bad Dürrheim. 9.40 Uhr an der Kirche in Hochemmingen und 9.50 Uhr an der Kirche in Sunthausen. Anmeldung im Pfarrbüro, Telefon: 07726/93 87 40.