Bad-Dürrheim Zankapfel Garagen: Petitionsausschuss tagt in Kurstadt

2009 wurde erstmals ein Antrag für ein Doppelhaus für die Grundstücke Sophie-Scholl-Weg 12 und 12/1 gestellt und wieder verworfen. Es gab laut Anwohner zudem mehrere interessierte Bauträger, alle sprangen aber wieder ab, aufgrund der nach Bebauungsplan vorgeschriebenen Lage der Garagen an der Straße. In der Beschlusssitzung des Technischen Ausschusses am 20. Februar 2017 war nach den Unterlagen die Garage an der Grundstücksgrenze eingezeichnet. Im Ergebnisprotokoll ist zu lesen: "Ohne weitere Aussprache ergeht einstimmig folgender Beschluss: Der Technische Ausschuss stimmt dem Bauvorhaben einschließlich der erforderlichen Befreiung zu. Die Bestimmungen des Leitungsrechts sind bei der Genehmigung zu berücksichtigen."

Welche Befreiungen dies im Einzelnen sind, ist im öffentlich zugänglichen Ergebnisprotokoll nicht zu lesen. Das Leitungsrecht bezieht sich auf eine Leitung des Energieversorgers, die hinter der Garage im Boden liegt und nicht überbaut werden darf.

Im Vorfeld hatte das Ehepaar Schmidt allerdings schon geltend gemacht, dass die Garage auf dem Platz nicht rechtens sei. Inwieweit der Technische Ausschuss und das Bauamt darauf eingingen, ist im Moment nicht nachvollziehbar. Das Landratsamt als Bauaufsichtsbehörde stimmte dem Beschluss des Ausschusses zu und informierte die Anwohner darüber, mit dem rechtlichen Hinweis, dass noch Einspruch erhoben werden kann. Dies wurde von den Anwohnern nicht gemacht, somit ist nun der Rechtsweg ausgeschlossen und der Petitionsausschuss wurde angerufen.

Sicht der Anwohner

Aus der Sicht der Anwohner wurden nun mit diesem Beschluss die Vorgaben des Bebauungsplans verletzt. Wie erwähnt, sieht dieser vor, dass die Garagen an die Straße gesetzt werden müssen. Reinhard Schmidt: Es sei eine baurechtlich nicht vertretbare Doppelgarage an der Südgrenze entstanden. Es schließt sich bei ihm die Frage an: "Warum wird ein 25 Jahre alter Bebauungsplan missachtet?" Seiner Ansicht nach wurden auch nicht alle Unterlagen bei der Bauvoranfrage durch den Bauherrn eingereicht und die Anwohner wurden über Ausnahmen nicht informiert und die Einsprüche nicht berücksichtigt. Fazit für ihn: "Das Bauvorhaben gründet sich auf eine nicht genehmigungsfähige Planung." Auch sieht man die Gefahr, dass bei Schneeschmelze und großen Regenmengen das Wasser von dem höher gelegenen Grundstück auf das tiefer gelegene laufe, da der schwere Tonboden das Wasser so schnell nicht aufnehme.

Standpunkt der Behörden

Bei dem Sitzungstermin im Friedrich-Arnold-Saal und dem anschließenden Ortstermin waren sowohl Bürgermeister Walter Klumpp als Vertreter der Stadt dabei – Bauamtsleiter Holger Kurz ist im Urlaub – sowie Vertreter des Baurechtsamtes beim Landratsamt wie auch des Regierungspräsidiums.

Werner Rosenfelder, Amtsleiter des Baurechtsamts beim Landkreis, betonte, dass die Baugenehmigung im Einvernehmen mit der Stadt erteilt wurde. Auf genaueres Nachfragen gab er jedoch auch zu, dass eine explizite Befreiung für den neuen Garagenstandort nicht vorgelegen habe, sondern nur die allgemeine Zustimmung zu dem Bauantrag, auf dem die Garagen – wie erwähnt, nicht an der Straße, sondern hinter dem Haus – geplant waren. Wieso nun weder der Technische Ausschuss der Stadt Bad Dürrheim noch das Baurechtsamt im Landratsamt sich um diesen Part im Detail kümmerten, konnte bei dem Termin nicht erörtert werden.

Grundsätzlich sei diese Genehmigung laut Landratsamt und Regierungspräsidium rechtlich einwandfrei, da sie "die Grundzüge der Planung nicht berührten". Was sich jedoch hinter diesem Juristen- und Beamtendeutsch versteckt, konnte für die anwesenden Anwohner von den Behördenvertretern nicht verständlich erklärt werden. Es entstand vor Ort der Eindruck, dass sie sich etwas hilflos hinter die Paragrafen zurückzogen. Das Landratsamt teilte auf separate Anfrage in vereinfachter Form mit: "Wenn es für das Baugebiet einen Bebauungsplan gibt, ist dieser grundsätzlich zu beachten und einzuhalten. Im Einzelfall darf aber auch von den Festsetzungen des Bebauungsplanes abgewichen werden. Dies ist dann der Fall, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen des § 31 Baugesetzbuch eingehalten werden. Ob dies der Fall ist, wird im konkreten Fall von der Baurechtsbehörde geprüft. Für die Befreiungen ist auch das Einvernehmen der betreffenden Gemeinde erforderlich." Und weiter: "Ausweislich der Begründung zum Bebauungsplan hat diese Regelung (Garagen an der Straße zu bauen, Anmerkung der Redaktion) auch keine nachbarschützende Zielsetzung, sondern dient dazu, versiegelte Flächen möglichst klein zu halten. Anzumerken ist hier auch, dass die Garagenzufahrt wasserdurchlässig hergestellt wurde."

Nach Ansicht der Behördenvertreter wurde auch das ins Feld geführte so genannte "Rücksichtsnahmegebot auf die Nachbarn" nicht verletzt, es seien die nachbarschaftlichen Interessen berücksichtigt worden.

So geht es weiter

"Der Fall wird uns noch ein paar schlaflose Nächte bereiten", kommentierte Norbert Beck (CDU), Vertreter des Petitionsausschusses vor Ort. Er und sein Kollege Andreas Kenner (SPD) hörten sich die Argumente von beiden Seiten an, begutachteten die Situation im Garten des Ehepaars Schmidt. Vor Ort wurde keine Entscheidung getroffen. Sie bereiten nun den Fall auf und geben dem Petitionsausschuss eine Empfehlung, meistens würde dieser sich auch daran halten wie auch der Landtag, der letzlich die Entscheidungshoheit habe.

Die Frage ist jedoch, was passiert in der Umsetzung. Unwahrscheinlich ist, dass die beiden Garagen abgerissen werden müssen, da dies eher nicht verhältnismäßig sei. Die Entscheidung werde noch in diesem Jahr fallen, versicherte Beck. Gleichzeitig stellte er auch klar, dass die Anwohner nach der Genehmigung nochmals Einspruch hätten einreichen können.

Beck und Klumpp sahen in der Genehmigung wie sie verwirklicht wurde auf dem Grundstück Sophie-Scholl-Weg 12 und 12/1 keinen Präzedenzfall für die noch unbebauten Nachbargrundstücke. Man könne von dieser Genehmigung kein Recht für die anderen Grundstücke ableiten, für diese müsste einzeln entschieden werden.