Bad-Dürrheim Zahlreiche Erfolge führen zu vielen Auszeichnungen

An der im Siedersaal vom Haus des Bürgers durchgeführten und von der Band "Diary’s Tale" sowie mit Showeinlagenn umrahmten Veranstaltung nahmen nicht nur die zu Ehrenden, sondern auch die Vertreter von Vereinen, Trainer, Mannschaftsbetreuer und etliche Eltern teil.

Den Vereinen und dem Personenkreis, der das ganze Jahr über dafür sorgt, dass die Rahmenbedingen für Sporttreibenden stimmen, sprach die Sportausschussvorsitzende ihren Dank aus. Sie stellte bei ihrer Begrüßungsansprache aber auch die Frage in den Raum: "Werden wir in Zukunft auch die Sportler des Schwimmclubs in den Reihen der zu ehrenden haben?"

Klar bekannte sich Andrea Greguric zum Erhalt oder den Neubau des Hallenbad Minara, räumte jedoch auch ein, dass es finanzielle Grenzen gibt. Falls es in der Sache zu einem Bürgerentscheid kommen sollte, werden auch die Stimmen der älteren Generation gefragt sein, denn die Jungen hätten die gleichen guten Bedingungen wie ihre Vorgänger verdient, so die Vorsitzende.