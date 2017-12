Bad Dürrheim/Wurmlingen Feuerwehr verliert 20-jähriges Mitglied bei tödlichem Unfall

Die Nachricht verbreitete sich bei den Feuerwehren im gesamten Landkreis in Windeseile und sorgt für große Bestürzung. Am Samstagmorgen ist ein Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr Bad Dürrheim schwer verunglückt und später an den Folgen des Unfalls gestorben.

Der 20-Jährige war nach Angaben der Polizei mit seinem Opel Corsa von Villingen-Schwenningen kommend auf der B 523 in Richtung Tuttlingen unterwegs, als er in der Nähe von Wurmlingen trotz Gegenverkehr einen Lastwagen überholen wollte. In der Folge stieß der junge Mann frontal mit einem 73-jährigen Citroën-Fahrer zusammen und wurde dabei in seinem Kleinwagen eingeklemmt.

Die Wurmlinger Feuerwehr befreite das Wehr-Mitglied, bevor ihn der Rettungsdienst in ein Klinikum brachte. Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen verstarb der 20-Jährige kurze Zeit später. Der Citroën-fahrer wurde nur leicht verletzt, erlitt jedoch einen schweren Schock.