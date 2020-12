Bad-Dürrheim Wunschbaum in kurzer Zeit leer gepflückt

Durch großes Interesse wurden alle 52 Wünsche der Kinder in kürzester Zeit erfüllt. Nach vielen Arbeitsstunden und viel Geschenkpapier standen die Geschenke bereit zur Übergabe. Um die Kinder vor einer möglichen Infektion mit Covid-19 zu schützen, wurde bei der Ankunft der beiden Azubis ein Corona­schnelltest durchgeführt, welche bereits sehnlichst erwartet wurden. Beim Besuch der einzelnen Altersgruppen im Alter von drei bis 21 Jahren entstanden sehr schöne Momente. Nach dem ersten Höhepunkt, der Geschenkübergabe, zeigten die Kinder sehr großes Interesse an den persönlichen Nachrichten der Kunden an die Kinder, führt Griesinger aus, und weiter: "Unser besonderer Dank gilt nun den Kindern der Katharinenhöhe, die sich die Mühe gemacht haben, unseren Mitarbeitern eine selbst gemachte Karte zu basteln. Ebenso bedanken wir uns herzlichst für die großzügige Unterstützung unserer Kunden, ohne die ein solches Projekt nicht möglich gewesen wäre."