Bad-Dürrheim Würstel und Fürstenberg ein Begriff

Am Samstagmorgen hieß es aufbauen für das Fest – und das war mit einigen Hindernissen verbunden. An einem der Bierfassschläuche war ein falscher Anschluss montiert, so mussten einige erst losfahren, um bei einem Handwerker den richtigen montieren zu lassen. Aber gegen Mittag brieten die Würstel und das Bier floss. Mit von der Partie in dem Bewirtungszelt war der italienische Partnerverein und der örtliche Gewerbeverein, diese hatten für den Samstagabend eine Coverband bestellt, die mit Hits aus den vergangenen drei Jahrzehnten Deutsche und Italiener gleichermaßen begeisterte – um 23 Uhr war das Fest beendet und es gab nur noch einen Restbestand an Würstel für den Sonntagsverkauf.