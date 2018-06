Bad-Dürrheim Wortwitz, wunderbare Gestik und Mimik kommen an

"Improvisationstheater" hieß die Devise für die vielen gut gelaunten Gäste, die drei Protagonisten wollten eine Show, die sie mit dem Publikum gestalten konnten: "Ihr sagt uns was und wir machen was"!, so lautete der erste Zuruf von Norbert Frieling. "Wir holen Menschen auf die Bühne und arbeiten mit euch",, die zweite Ankündigung des Ensembles, das am Freitag Abend mit Norbert Frieling, Sandra Sprünken und Gilbert Alfeo zum ersten Mal in Bad Dürrheim gastierte und sicherlich viele neue Fans gewinnen konnte. Nach der ersten "vertrauensbildenden Maßnahme" mit dem Publikum warteten die drei Künstler auf die Zurufe der Gäste: Aus Satzfragmenten wie "net schlecht", "kannsch warte" und "Hast du auch Asthma?" gab’s den ersten neu gemachten und besungenen Rap, der schon die tollen künstlerischen Qualitäten des Trios hervorhob: Musikalität, Spontaneität, Wortwitz, wunderbare Gestik und Mimik und ein absolut großes Improvisationstalent. Daraus gestalteten sie ein zweistündiges Programm, das durch Schnelligkeit, impulsives Spiel und Souveränität bestach und in verschiedensten Szenen "ausgelebt" wurde; so beispielsweise beim Thema "blitzschnelles Umschalten" von einer in die andere Sprache, beim gespielten Alltag des Gästepaares Udo und Uschi aus Tuningen oder beim Abriss des aktuellen Dürrheimer Kurhauses "Irma" gezeigt wurde.

Ein "Knaller" war die Gebärdensprache von Gilbert Alfeo, der das Interview der beiden anderen mit seinen Gesten ausmalte. "Was habt ihr zu Hause gerade fertig bekommen?", so die Frage der Improvisationskünstler. Aus der Antwort, "einen Carport fertiggestellt zu haben", gestalteten sie in unglaublicher Geschwindigkeit Reime und Musik in verschiedenen Genres. Frank vom Niederrhein und Steffi aus Villingen, die beiden werden nie mehr ihre Kennenlerngeschichte vergessen, denn sie war der zweite Teil des Programmes; die im Interview mit den beiden ergatterten Informationen über ihre noch "zarte Liebe"“ war der Musicalpart, der zunächst mit Musik ausgestaltet wurde, drei Titel hatten es dem Pianisten angetan und er wusste sie in verschiedenster Form sehr abwechslungsreich und gekonnt zu präsentieren. Dann ging’s an die Geschichte, in verschiedensten Szenen wurden alle Informationen über das junge Glück an die Zuschauer weitergegeben, die sich am Ende des Abends total begeistert zeigten vom Improvisationstheater und sich über die "erklatschte" Zugabe freuten.