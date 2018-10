Bad Dürrheim. "Was Kinder können und was Kinder brauchen" so ist der Workshop für Eltern und Alleinerziehende von Kindern im Alter bis drei Jahren betitelt. Der Workshop befasst sich mit der kindlichen Entwicklung in den ersten drei Lebensjahren. Die Inhalte werden in informativen Vorträgen sowie abwechslungsreichen Einzel- und Gruppenarbeiten vermittelt. Im Teil eins geht es um die kindliche Entwicklung, Entwicklungsförderung und Bedürfnisse von Kindern und Eltern. Im zweiten Teil steht im Mittelpunkt die Sprachentwicklung und Förderung. Der Kurs dient der Information und Unterstützung von Eltern. Für pädagogische Fachkräfte ist er ausdrücklich nicht angedacht. Termine: Samstag, 10. und 17. November, jeweils 9 bis 12.30 Uhr Veranstaltungsort: Generationentreff Lebenswert, Viktoriastraße 7. Anmeldung sind erwünscht bis spätestens 3. November.