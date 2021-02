Bad-Dürrheim Wohnzimmer als Fasnachtsstuben

Im einem stets proppevollen Weinbrennersaal werden Ehrungen durchgeführt, Reden gehalten, das kleine eingesargte Urviech wird hereingetragen, Häskontrolle steht an und die Guggenmusik lässt fetzige Töne erklingen. In diesem Jahr musste dies alle ausfallen. Und somit auch der Urviecherball, der Kappenabend und das Mitwirken am Umzug. "Alles, was ausgefallen ist und noch ausfallen muss, kann nicht nachgeholt werden. Die Fastenzeit dauert bis zum Aschermittwoch genau 40 Tage, Monate später kann man keine Fastnacht feiern", sagte der Vorsitzende Matthias Nann und macht darauf aufmerksam, dass alles, was jetzt wegen Corona vorgeschrieben wird, akzeptiert werden müsse.

So war es ihm und der gesamten Vorstandschaft wichtig, die Mitglieder in der närrischen Zeit trotz allem bei Laune zu halten. Daher wurden Fastnachtstaschen mit entsprechendem Inhalt hergerichtet, die gegen ein Entgelt bestellt werden konnten und mit Rücksicht auf die Corona-Regeln unter die Leute gebracht wurden. Dabei wurden einige sogar per Post bis nach Dortmund und Köln geschickt.