Bad-Dürrheim Wohnungen geplant

Bad Dürrheim (rtr). Während der Abbruch der Scheffelvilla in der Luisenstraße 40 voranschreitet, machte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag den Weg frei für eine Neubebauung auf dem Areal. Dirk Schneider und seine Firma, die Schneider Hausbau GmbH aus Rottweil, wollen hier einen Gebäudekomplex mit insgesamt 19 Wohneinheiten errichten. Vorgesehen ist eine dreigeschossige Bauweise zuzüglich eines Penthouse-Geschosses, außerdem eine Tiefgarage mit 28 Auto- und 40 Fahrradstellplätzen sowie sechs Fahrzeugstellplätze im Freien und die Anlage eines Kinderspielplatzes. Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich einem so genannten Durchführungsvertrag mit dem Investor, der Firma Schneider Hausbau, zu. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Luisenstraße 40 wurde als Satzung beschlossen.