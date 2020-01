Bad-Dürrheim Wohnraum und Arbeitsplätze für Flüchtlinge fehlen

"Das Albert-Schweitzer-Haus eignet sich gut", meint er. Dort sind 33 Asylbewerber untergebracht. Der Integrationsbeauftragte bemüht sich, für die in Bad Dürrheim lebenden Zuwanderer langfristig private Unterkünfte zu finden. Aber preiswerte Wohnungen in Bad Dürrheim sind gesucht, beispielsweise auch von Hartz IV-Empfängern. Deswegen müssen viele in den "Anschlussunterkünften" solange bleiben, bis sich etwas anderes findet. "Wir versuchen ›assistierte Vermietung‹", berichtet Hüls. Das läuft dann so ab, dass offiziell die Stadt Bad Dürrheim die Wohnung anmietet und die Zuwanderer unterbringt. Das bedeutet für die Vermieter eine gewisse Sicherheit.

Augenblicklich lebt eine Flüchtlingsfamilie in angemieteten Räumen. Eine weitere alleinstehende Person, die einen Job beim städtischen Bauhof gefunden hat, konnte ebenfalls aus der Anschlussunterkunft ausziehen. Mietwohnungen für Zuwanderer zu suchen ist, so sagt Uwe Hüls, "ein mühseliges Geschäft". Der 58-Jährige ist seit Mai vorigen Jahres Integrationsbeauftragter in Bad Dürrheim. Zuvor war er in Villingen-Schwenningen in enger Kooperation mit der Stadt mit der Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge befasst.