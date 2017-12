Bad-Dürrheim Wohnformen konkret ausgearbeitet

In den vergangenen zwölf Monaten wurde beispielsweise der Kreativtreff und das Plauderstüble neu eingerichtet und der Vorstand neu formiert. Seit Anfang des Jahres besteht er aus den drei genannten Personen, die sich die Aufgaben teilen, aber man komme an seine Grenzen, zeigt sich das Trio einig. Durch den Zuschuss, den man in diesem Jahr von staatlicher Seite bekam, war es möglich, eine Halbtagskraft einzustellen, was die Arbeit erleichtere. Der Generationentreff Lebenswert entwickelte sich zu einer Begegnungsstätte der Bürger aller Generationen und er schafft den Rahmen für eine Bürgerbeteiligung. Der Verein ist nach eigenen Angaben mit Abstand der größte Akteur im Bereich bürgerschaftliches Engagement.