Bad-Dürrheim Woher kommt Strom?

Eingeteilt in zwei Gruppen konnten sich die Kinder Fragen auswählen, je schwieriger sie waren, desto mehr Punkte konnten gesammelt werden. Erstaunlich war, was die Mädchen und Jungen bereits alles wussten, denn selbst die schwierigen Fragen wurden alle richtig beantwortet. Verlierer gab es dabei keine, alle waren gleich gut. "Das habt ihr toll gemacht", lobte Sven Merz und verteilte an alle Gummibärchen und bunte Büchlein vom "Bauer Hubert" in denen es natürlich auch um Umwelt und Energie geht. Merz selbst erhielt von den Kindern ein kleines Präsent und einen kräftigen Applaus.