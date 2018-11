Bad-Dürrheim Wo das Rathaus zur Baustelle wird

Die erste wurde bereits im Oktober vollzogen, als die Ortsverwaltung in die ehemaligen Räume der Sparkasse umzog, die zum gemeinsamen Servicecenter für Ober- und Unterbaldingen umgebaut wurde. Vervollständigt wird das Maßnahmenpaket in Bälde mit der Aufnahme von Umbau- und Anbauarbeiten im Kindergarten "Spatzennest", sobald die Landfrauen aus ihren Räumlichkeiten im Obergeschoss des Gebäudes ausgezogen sind. Im Rathaus von Oberbaldingen werden den Landfrauen mehr Räumlichkeiten zur Verfügung stehen als in ihrem bisherigen Domizil. Am meisten Platz wird der Sitzungsraum bieten, der weiterhin vom Ortschaftsrat für seine Sitzungen genutzt wird, die bis zu zehn Mal im Jahr stattfinden. An den Sitzungsraum angegliedert wurde mittels eines Mauerdurchbruchs das ehemalige Archiv, in dem eine neue Küchenzeile eingerichtet wurde. Das ehemalige Vorzimmer des Ortsvorstehers wird vom Verein als Lagerraum genutzt. Im Keller steht ein weiterer Raum zur Einlagerung von Utensilien zur Verfügung.

Die Bezeichnung "Mehrzweckraum" verlieh Ortsvorsteher Karlheinz Ullrich seinem ehemaligen Büro, da noch kein Nutzungskonzept festgelegt wurde. Da die meisten Arbeiten schon ausgeführt wurden, geht Jürgen Wenzler vom Stadtbauamt davon aus, dass das Budget von 57 000 Euro ausreichen wird. Davon wurden 10 000 Euro für die neue Landfrauenküche verwendet, die in der letzten Woche eingebaut wurde.

Die Fußböden erhielten einen leicht gräulichen Vinylbelag. Eine Schallschutzdecke wurde in das Sitzungszimmer mit der Halterung für einen Beamer eingebaut, sodass Bilder an eine beschichtete Wand projiziert werden können. Neue Lampen, Verdunklungsrollos, Vorhänge, Klapptische und Stühle gehören zur Ausstattung des Sitzungszimmers.