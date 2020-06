Bad-Dürrheim Wird Hof für Schweinezucht erlaubt?

Gegen diesen Bebauungsplan wehrte sich Urban Messner, die Klage ging bis zum Verwaltungsgerichtshof in Mannheim (VGH). Dieser entschied jedoch für die Stadt Bad Dürrheim, sprich dass es Rechtens sei, diesen Bebauungsplan aufzustellen, es ging in die nächste Runde. Am 8. September 2016 beantragte Messners Anwalt Andreas Staudacher ein Normenkontrollverfahren, das jedoch erst zwei Jahre später, am 4. Oktober 2018 von ihm begründet wurde, teilt der VGH-Pressesprecher Matthias Hettich auf Anfrage mit. Es gäbe keine Terminautomatik, bis wann solch eine Begründung eingegangen sein müsse. Das Gericht setze einen Termin fest. In diesem Fall sei es so gewesen, dass der Klägeranwalt immer wieder um eine Fristverlängerung gebeten habe und mehrmals Akteneinsicht durch ihn notwendig gewesen sei.

Verhandlung wird ein Tag dauern

Hettichs weiteren Angaben zufolge, wurden die beiden Parteien – die Stadt Bad Dürrheim und Urban Messner – vergangene Woche schriftlich darüber unterrichtet, dass in der zweiten Jahreshälfte die Verhandlung stattfinden wird. Im öffentlichen Terminkalender des Gerichts gibt es noch keinen Eintrag. Verhandlungstermine sind zwar bis Anfang August festgesetzt, das heißt jedoch nicht, dass der Termin erst danach stattfinden wird. Denn der Verhandlungskalender biete noch so viele Lücken, dass man die Verhandlung dazwischen schieben könne.

Die Prozessordnung sieht beim VGH vor, dass Verhandlungen an einem Tag durchgeführt werden sollen. Die beteiligten Parteien und das Gericht sind angehalten, die Verhandlungen entsprechend vorzubereiten. Wenn Gutachten notwendig seien, so sollten diese im Vorfeld erstellt werden. Es gäbe Ausnahmen, so Hettich, beispielsweise bei der Verhandlung der Stadt Karlsruhe gegen das Land Baden-Württemberg bezüglich der zweiten Rheinbrücke. Es habe sich auch schon während einer Verhandlung ergeben, dass weitere Zeugen gehört oder neue Beweise erhoben werden müssen.

Bei der Verhandlung anwesend sind die Rechtsanwälte der beiden Parteien. Ob nun Kläger und Beklagter in Persona erscheinen, das bleibt diesen selbst überlassen. Da gibt es kein Muss – außer in den Ausnahmefällen, in denen eine persönliche Anwesenheit angeordnet wird.

Gerichtsakten auf 1375 Seiten

Die Gerichtsakten zu der Normenkontrollklage gegen den Bebauungsplan zur "Steuerung von Tierhaltungsanlagen im Bereich der Ostbaar" sind in Mannheim auf 1375 Seiten angewachsen, hinzu kommen noch mehrere Ordner mit Beiakten, erklärt Hettich.

Wie am Schluss der Richterspruch aussehen wird, steht im Moment in den Sternen. Und ob am Schluss der Urteilsspruch des Verwaltungsgerichtshofes rechtskräftig wird, kann man im Moment auch noch nicht sagen. Grundsätzlich gäbe es die Möglichkeit der Revision, außer der VGH-Senat lässt dies nicht zu, oder die beteiligten Parteien akzeptieren die richterliche Entscheidung und verzichten auf die Revision. Sollte es jedoch zu einer solchen kommen, geht diese den Bundesverwaltungsgerichtshof in Leipzig.

Urban Messner zeigt sich froh, dass es in absehbarer Zeit nun weitergeht und natürlich will er bei der Verhandlung auch anwesend sein.