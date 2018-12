Bad-Dürrheim "Wir gehören zusammen" ist der Leitsatz der Sternsinger

Folgende Häuser nur bei telefonischer Anmeldung oder per E-Mail bis 31. Dezember im Pfarrbüro, Telefon 07726/93 87 40 oder E-Mail: pfarrbuero@kath-badduerrheim-se.de: Siemensstraße, Dieselstraße, Carl-Zeiss-Straße, Carl-Friedrich-Benz-Straße, Robert-Bosch-Straße, Wittmannstalstraße, Königsberger Straße 2, 29, 31, 33, 35, Seestraße 34 bis 42, Breslauer Straße Nr. 1, 3, 5 und 5a, Breslauer Straße 46 bis 54, Königsberger Straße 74 und 76, Huberstraße 25 und 25a und Salinenstraße 18 bis 44 (Casa Vitale).

Samstag, 5. Januar: Karlstraße, Ober Lehr, Silcherallee, Schubertweg, Mozartweg, Max-Reger-Weg, Konradin-Kreutzer-Weg, Lucian-Reich-Weg, Hans-Thoma-Weg, Hermann-Burte-Weg, Heerweg, Johann-Sebastian-Bach-Straße, Bitzstraße, Konrad-Heby-Weg, Tannweg, Goethestraße, Unter Lehr, Johanniterweg, Auf Hofen, Von Langsdorff-Weg, Sonnenstraße, Am Waldrain, Im Wiesengrund, An der Sonnhalde, Von-Althaus-Weg, Kapfstraße, Ahornweg, Luisenstraße ab Rathaus bis Ende Kurpark, Hammerbühlstraße, Am Sunthauser Weg, Am Sonnenbühl, Gartenstraße, Grünallee.

Die Sternsinger sind im Kernort unterwegs am Donnerstag, 3., Freitag, 4., und Samstag, 5. Januar jeweils ab 13.30 Uhr. In Hochemmingen, Sunthausen und Unterbaldingen ist am Sonntag, 6. Januar die Aussendung; in Oberbaldingen kommen die Sternsinger auf Wunsch vorbei: Anmeldung bei Familie Ebner, Telefon: 07706/92 24 56 bis 31. Dezember.