Bad-Dürrheim Wie das Lametta auf den Christbaum kam

Noch ist der Zulauf nicht ganz so groß, aber Roswitha Kneer, die Vorsitzende des Vereins, ist zuversichtlich: Man muss einfach anfangen und es muss sich herumsprechen, dann kommen die Leute auch.

Neben der Geschichte um den Bischof von Myra gab es noch eine fantasievolle Weihnachtsgeschichte mit dem Titel "Die Spinnen und der Tannenbaum". Darin erzählte Barbara Dürr, dass man früher allen Tieren aus dem Stall den Christbaum im Haus zeigte, nur die Spinnen durften nicht hinein, da die Hausfrauen Angst vor ihnen hatten. Sie gingen zum Christkind und klagten diesem ihr Leid.

In der Nacht öffnete es die Türen und die Spinnen freuten sich so sehr, dass sie ihre Netze sponnen. Doch am nächsten Morgen hatte das Christkind alle Spinnenweben in glitzerndes Lametta verwandelt.