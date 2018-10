Bad-Dürrheim Wenn Verliebtheit verblasst, wird es ernst

Meinungsverschiedenheiten traten bereits während der Hochzeitsreise auf. Während Bill als Naturliebhaber mit Kanu und Zelt die Zweisamkeit genießen möchte, ist Margie nur am Schimpfen, denn sie hasst die Natur. Doch auch dieses Abenteuer geht gut zu Ende, denn schließlich lieben sich die zwei. Dann erinnert sich Bill an den Tag, an dem seine Margie zu ihm in die Wohnung zog. Schluss mit Rumlümmeln auf dem Sofa und Bier trinken beim Fernsehen. Statt Fußball Fußmassage bei Kerzenschein und Räucherstäbchen und die Lebensmittel im Kühlschrank mussten auch ordentlich eingeräumt werden.