Bad-Dürrheim Weitere Sozialarbeiterin kommt

Bad Dürrheim. Bestandteil dieser Besprechung war unter anderem der Vereinszuschuss, dieser könnte sich in Sachen Musikausbildung erhöhen. Die Musikschule Trossingen hat für Vereine und für Schulen eine zusätzliche Ausbildung angeboten. Beide seien laut Bürgermeister Walter Klumpp stark daran interessiert, das Angebot beläuft sich auf 25 000 Euro – im Moment ist noch nicht entschieden darüber, ob es angenommen wird oder nicht. Für die 1250-Jahr-Feier in Ober- und Unterbaldingen stehen im Haushalt die restlichen 19 000 Euro zur Auszahlung an.

Aus dem Jugendhaus Bohrturm kommen ebenfalls einige Wünsche für den Haushalt 2019. So sollte der Parkett abgeschliffen werden, die Elektroinstallation zeigt Erneuerungsbedarf genauso wie einige der elektrischen Geräte, Kosten: 37 000 Euro.

Aufgeschlüsselt wurde den Gemeinderäten die Schulbildung. Bei den Schulmitteln werden an der Ostbaarschule 2019 je Schüler 209,90 Euro ausgegeben (2018: 244,07 Euro), bei der Grund- und Werkrealschule (GWRS) sind es 247,51 Euro (246,88) und an der Realschule 226,25 Euro (234,37). Darüberhinaus ist der Aufwand je Schüler für die Ganztagesbetreuung einsehbar. Für die Grundschule Ostbaar sind es 2431,03 Euro. Bei der GWRS sind es 2029,63 Euro und bei der Realschule 1084,85 Euro. Die Unterschiede pro Schüler kommen laut Kämmerer Jörg Dieterle meist durch das Verhältnis Schülerzahl zu Aufwand. Darüber hinaus wird eine Halbtageskraft eingestellt, die künftig bei der Schulsozialarbeit allein für die Ostbaar-Grundschule zuständig sei.