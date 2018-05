Bad-Dürrheim Weitere engagierte Bürger gesucht

Weitere Aufgaben sind Ziele des Gesamtprozesses zu definieren, zeitliche Abläufe zu verabreden, Prioritäten zu setzen, zukunftsfähige Begleitstrukturen zu entwickeln, motivierende Rahmenbedingungen für die Initiativkreise zu schaffen, Schnittstellenfunktion wahrzunehmen, als Multiplikator für den Gesamtprozess zu fungieren und thematische Lücken und Potenziale zu entdecken.

Initiativkreise soll es drei Stück geben, deren Titel lauten: "Bad Dürrheim Stadt mit (mehr) Generationen" "Bad Dürrheim Stadt mit (mehr) sozialem Potential" und "Bad Dürrheim Stadt mit (mehr) Vielfalt".

Janine Bliestle betont: "Mitmachen ist immer erlaubt und immer erwünscht"

Für diese drei Initiativkreise werden nun noch neue und weitere engagierte Bürger gesucht.

Hauptamtsleiter Markus Steinunterstreicht dass das Engagement in den Initiativkreisen zeitlich begrenzt sei, wer möchte, kann sich aber auch darüber hinaus engagieren, sei es in neu entstandenen Gruppierungen oder in den vorhandenen. Die Organisatoren versprechen sich viel von diesem Konzept, besonders von den Initiativgruppen.

Diese sollen allen Bürgern die Möglichkeit geben, sich thematisch einzubringen und mitzuwirken, um realisierbare Ideen und Maßnahmen im definierten Zielraum zu erarbeiten und Prioritäten festzulegen. Wichtig ist es den Verantwortlichen bei der Stadt, dass es realisierbare Ideen und Maßnahmen sind, das stärkt die Motivation und vor allem bringt es die Stadt zukunftsfähig voran.

"Die Bürger sollen merken, dass etwas entsteht", erklärt Markus Stein. Die Steuerungsgruppe hat sich bereits ein Mal getroffen, das nächste Treffen findet im Juni statt, für Juli ist die Auftaktveranstaltung zusammen mit dem Stadtentwicklungsprozess geplant und spätestens im Oktober sollen die Initiativkreise stehen.

Ein Mitglied in der Steuerungsgruppe ist der ehemalige Bürgermeister Gerhard Hagmann, der während seiner Amtszeit ebenfalls ein Zukunftskonzept entwickelte und somit Erfahrung in diesem Berich hat. "Wenn man das schafft kann eine Menge dabei herauskommen", kommentiert er das vorgestellte Konzept und hofft auf gute Resonanz bei den Bad Dürrheimern.