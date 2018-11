Bad Dürrheim. Angelika Bächle veranstaltet am Samstag , 24. November, von 9 bis 12 Uhr einen Kreativworkshop in den Räumen des Generationentreffs Lebenswert. Mit Linolschnitt werden persönliche Weihnachtskarten gestaltet. Bei dieser Technik wird ein Negativmuster in eine Linolplatte geschnitten wird, mit Farbe überwalzt und auf Papier gedruckt. Dabei bleibt die an den erhabenen Stellen der Linolplatte haftende Farbe auf dem Papier hängen. Anmeldung erbeten unter Telefon 07726/3 89 03 37 oder per E-Mail an info@generationentreff-lebenswert.de, die Materialkosten betragen zehn Euro, die Teilnehmerzahl ist beschränkt.