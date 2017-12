Bad Dürrheim-Oberbaldingen (jdk). Die Frohe Botschaft soll auch im Kinderwaisenheim in Jujuy in Argentinien spürbar werden. Hierzu begeben sich am Samstag, 30. Dezember, Mädchen und Jungen der evangelischen Kirchengemeinde auf den Weg in Oberbaldingen und Biesingen, um an den Häusern mit einem Lied und einem Segenskärtchen um eine Spende für das Patenprojekt der Kirchengemeinde zu bitten. Wer möchte, bekommt dann auch den Segensgruß 20*CMB*18 über die Türe geschrieben. Die Kinder und ihre Begleiter freuen sich auf offene Türen. Kinder und Jugendliche können sich auch noch spontan am Samstagmorgen um 9 Uhr im Gemeindehaus zum Mitgehen einfinden.