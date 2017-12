Bad-Dürrheim Weihnachtslieder zum Mitsingen

Aus organisatorischen Gründen fand das Konzert in diesem Jahr bereits am 19. Dezember statt. Ungewohnt war, dass diesmal, statt wie sonst, viele Stühle leer blieben. Doch die Sängerinnen mit ihrem Dirigenten Helmut Salmen verstanden es trotzdem, die Zuhörern mit ihren Vorträgen in vorweihnachtliche Stimmung zu bringen. "Wir werden Ihnen helfen, den Zugang zu den bevorstehenden Weihnachtstagen zu finden", kündigte Helmut Salmen an, nachdem der Chor mit dem Pianisten Peter Ha­stedt vom Publikum begrüßt wurde. Und schon ertönte es schwungvoll: Fröhliche Weihnacht, überall.

"Wir haben Ihnen einen bunten Melodienstrauß der schönsten Weihnachtslieder aus Nah und Fern mitgebracht", kündigte Helmut Salmen an und damit hatte er nicht zu viel versprochen. Weiter ging es mit einem aus dem Jahr 1608 in Köln komponierten Lied Es kommt ein Schiff geladen, es folgte Tochter Zion, dann wurde mit Jingle Bells der Winter besungen. Eindrucksvoll erklang Gloria in exelsis deo.

Gesanglich wurde die Geschichte vom kleinen Trommler erzählt, der sein Lied für den König im Stall erklingen ließ. Nach dem ersten Teil durften sich die Frauen eine kleine Pause gönnen, die von Helmut Salmen genutzt wurde, um als Solist mit seiner Bariton-Stimme Ave Verum von Mozart vorzutragen. Peter Hastedt erfreute das Publikum mit einer beschwingten weihnachtlichen Filmmusik, danach ertönte vom Dirigenten Ave Maria von Bach.