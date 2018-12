Bad-Dürrheim Weihnachtslieder entführen in viele Länder

Unter der Leitung von Helmut Salmen und mit Begleitung durch den Pianisten Peter Hastedt wurden die Zuhörer mit "Fröhliche Weihnachten" begrüßt und mit weiteren Liedern musikalisch in viele Länder der Erde geführt. "Wir singen von der Erwartung des Christkindes, von der Mühe, es zu finden und von viel Freude und Lobpreis", kündete die Sprecherin des Chores an. Aus der Schweiz stammt das Lied "Es ist für uns eine Zeit angekommen", aus Österreich die schöne Melodie "Tochter Zion". Das fröhliche "Single Bells" gehörte auch mit ins Programm und erinnerte an Schnee und eine lustige Schlittenfahrt. Die lieblichen Töne von Engelsgesang waren in dem Lied "Heilige Nacht" zu hören. Gesanglich wurde die Geschichte vom kleinen Trommler erzählt, der sein Lied nur für den König im Stall erklingen ließ. "Folgen wir den Hirten, folgen wir dem Licht" hat seinen Ursprung in Spanien.

Nach dem ersten Teil durften sich die Frauen eine kleine Pause gönnen, die von Salmen genutzt wurde, um als Solist mit seiner Bariton-Stimme das festliche Konzert fortzusetzen. "Als das Kind durch den Wald getragen, haben die Dornen Rosen getragen", sang er eindrucksvoll. Hastedt ließ eine Komposition von Mozart erklingen, in der immer wieder das Thema "Morgen kommt der Weihnachtsmann" zu hören war.

Den zweiten Teil begannen die Damen mit dem spanischen Lied "Zumba zumba". "Jedes Jahr zur Weihnachtszeit Lichterglanz und Fröhlichkeit" erklang es danach im Saal, und einfühlsam wurde von der Sternenpracht in der Weihnachtsnacht erzählt. Der Konzertabend endete mit einem umfangreichen Potpourri der beliebten und alten Weihnachtslieder. So erklangen "O du fröhliche", "Ihr Kinderlein kommet", "Stille Nacht", "Kommet ihr Hirten" und viele andere mehr.