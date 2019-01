Bad-Dürrheim Wechsel in der Führung der Jugendabteilung

Der damit einhergehende Probenaufwand sowie Arbeitseinsätze ist nicht unerheblich und stellt an das 20 Musiker zählende relativ kleine Orchester hohe Anforderungen. Neben Kurkonzerten in Bad Dürrheim, der musikalischen Umrahmung des Dorffests in Biesingen und des Sportfests des TuS Oberbaldingen steht die Beteiligung am Bezirksmusikfest in Kirchen-Hausen, ein Platzkonzert auf dem Rathausplatz, die Durchführung vom dreitägigen Herbstfest, Altmetallsammlung, Weihnachtsbaumverkauf und weiteres mehr auf dem Jahresprogramm. Festgelegt hat sich der Verein darauf, bei der vom 5 bis 7. Juli stattfindenden 1250-Jahrfeier Dünne für die Festgäste zu backen.

Auf das zurückliegende Vereinsjahr eingehend, hob der Vorsitzende Peter Kleinhans die Umrahmung der 150- Jahrfeier der Feuerwehr und das Herbstfest hervor. Beim Vorspielnachmittag waren zwar etliche Kinder anwesend, letztendlich konnte der Verein von der Werbung um den Nachwuchs nicht profitieren.

Dirigent Simon Glunz sah in den beiden erfolgten Doppelkonzerten mit Obereschach die Höhepunkte. Aufgrund der geringen Anzahl der Orchestermitglieder musste man sich Aushilfen bedienen, wenn eigene Aktive aus verschiedensten Gründen bei Auftritten nicht mitwirken konnten. Was die Probenarbeit betrifft, wünscht sich der Dirigent mehr Aufmerksamkeit und die Reduzierung der Blicke auf die Handys. Geübt werden soll demnächst auch das Marschieren.