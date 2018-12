Bad Dürrheim. Traditionell führt die Wanderung zwischen den Jahren in die nähere Umgebung. Am Donnerstag, 27. Dezember, geht es um 14 Uhr vom Wanderstüble, Salinenstraße 6, in Bad Dürrheim durch den Kurpark in Richtung Aasen. Vor den Höfen führt die Tour am Waldrand entlang zur Hirschhalde. Unterwegs wartet auf alle eine kleine Überraschung. Danach geht es weiter zum Schützenhaus, wo nach eineinhalb Stunden die Einkehr erfolgt. Wer nicht mitwandern möchte, kann direkt um 16 Uhr ins Schützenhaus zur Gruppe hinzustoßen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.