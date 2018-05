Bad-Dürrheim Wanderung von Dürbheim nach Gosheim

Bad Dürrheim. Mit Blick auf Alter Berg und Galgenberg geht es am Hirnbühl vorbei durch die Wälder zum Klippeneck. Dort kann die Tour nach acht Kilometer beendet werden. Nach einer Rast geht es für die Wanderer weiter, die noch bis zum Wanderziel Gosheim – insgesamt 13 Kilometer – laufen möchten. Die Strecke ist gut zu wandern mit leichten Anstiegen. Die Schlusseinkehr ist auf dem Rußberg. Busabfahrt ab Busbahnhof ist um 9.25 Uhr und fünf Minuten später am Adlerplatz. Die Rückkehr erfolgt gegen 18 Uhr. Für Mitglieder werden zehn Euro Fahrtkosten berechnet und ohne Mitgliedschaft 14 Euro. Anmeldungen sind erbeten bis Freitag, 1. Juni, 12 Uhr, bei Sabines Schreibstube in der Friedrichstraße oder bei der Johannis-Apotheke in der Salzstraße.