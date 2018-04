Bad-Dürrheim Wanderung führt zu alter Ruine

Bad Dürrheim. Busabfahrt ab Busbahnhof Bad Dürrheim ist um 8.55 Uhr und fünf Minuten später am Adlerplatz. Die 13 Kilometer lange Wandertour führt von Birkendorf über das Steina­tal zur Illmühle. Parallel der Steina geht es an beeindruckenden Felsformationen vorbei, bevor die 800 Jahre alte Ruine Roggenbach erreicht wird. Unterhalb der Ruine gelangen die Wanderer dann über das Erlental zurück nach Birkendorf. Die Schlusseinkehr findet im Birkendorfer Café Fechtig statt, bevor gegen 18 Uhr Bad Dürrheim wieder erreicht wird. Die Fahrtkosten für Mitglieder betragen zehn Euro, und ohne Mitgliedschaft werden 14 Euro erhoben. Anmeldungen nehmen bis Freitag, 4. Mai, 12 Uhr, Sabines Schreibstube in der Friedrichstraße oder die Johannis-Apotheke in der Salzstraße entgegen. Die Organisation und Wanderführung hat der zweite Vorsitzende Reinhard Lucht.