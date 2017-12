Bad Dürrheim. Die Wanderung zwischen den Jahren führt am Donnerstag, 28. Dezember, in die nähere Umgebung. Gestartet wird um 14 Uhr an der Bushaltestelle Adlerplatz in Bad Dürrheim. Die Tour geht durch das Wittmannstal und weiter durch die Unterführung der Kreisstraße in Richtung Messegelände Schwenningen. Über das BSV-Gelände wird das Moos erreicht, wo dann nach einer Stunde Wanderzeit im Reiterstüble Einkehr gehalten wird. Die Rückkehr erfolgt durch das Moos vorbei am E-Center wieder zurück in die Innenstadt Bad Dürrheims (zurück um 18 Uhr). Da aufgrund der Jahreszeit die Dunkelheit recht früh einsetzt, ist für den Heimweg eine Taschenlampe erforderlich, so die Verantwortlichen. Auch Nichtwanderer sind im Reiterstüble willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.