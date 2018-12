Bad Dürrheim. Der Schwarzwaldverein lädt am heutigen Mittwoch, 12. Dezember, zur Seniorenwanderung ein. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Vereinsheim in der Salinenstraße 6. Nach einer kurzen Tour wartet das gemütliche Wanderheim. Auch Senioren, die nicht so gut zu Fuß sind und nicht mitwandern, sind eingeladen, direkt um 15 Uhr ins Vereinsheim zu kommen. Eine Anmeldung zu dieser Veranstaltung ist nicht erforderlich